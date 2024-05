Una scritta antisemita lunga diversi metri al Galoppatoio, minacce contro gli ebrei

«Stamani al Lido in zona galoppatoio è comparsa su un muro una scritta di matrice antisemita che fa rabbrividire. Parole di una violenza inaudita e da condannare per non lasciare il minimo spazio a chi vuole fomentare odio approfittando della situazione internazionale». A dirlo i consiglieri regionali del Pd Veneto, Jonatan Montanariello e Francesca Zottis appena hanno constatato le frasi scritte in rosso sulle mura, oggi, lunedì 13 maggio. «Nelle vicinanze è stata installata da poco una videocamera di sorveglianza, auspichiamo che venga individuata la mano autrice di questo atto ignobile». Erano circolati post di condanna sui social del Lido.

«Oggi il Lido si è svegliato con una scritta lunga diversi metri, lungo il muro del galoppatoio che riporta frasi incommentabili e estremamente gravi, che riconducono a tempi bui della nostra storia. Il Partito Democratico di Venezia auspica che vengano quanto prima individuati i responsabili ed esprime il proprio sostegno e solidarietà alla Comunità ebraica di Venezia e a tutti i cittadini di religione ebraica. A Venezia non c’è spazio per l’antisemitismo», commentano Monica Sambo, segretaria del Pd Venezia, Danny Carella, vicesegretario e Alessandro Strozzi, segretario Pd del Lido e Pellestrina.

«È un fatto gravissimo che denuncia un clima di tensioni sempre maggiori, ma non permetteremo che atti simili possano passare nel silenzio generale. In una città come la nostra, da sempre simbolo di multiculturalità e dialogo, non c’è posto per la violenza e per le minacce. Ci auguriamo che le indagini possano portare al più presto all’individuazione dei responsabili di questo gesto», afferma la Cgil di Venezia.