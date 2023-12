Scritte contro la rettrice Lippiello, probabile matrice anarchica

Scritte contro la rettrice dell'Università Ca' Foscari di Venezia, accusata di appoggiare Israele. «Lippiello membro di Medor Leonardo complice di genocidio» e «Lippiello complice genocidio palestinese». Il tenore delle frasi è lo stesso di quelle apparse il 25 ottobre e il 5 novembre, di probabile matrice anarchica. La Digos veneziana è sulle tracce degli autori del gesto attraverso indagini su immagini, social, la rete e i collegamenti con gesti analoghi che dall'inizio della guerra israelo-palestinese dopo l'attentato rivendicato dai fondamentalisti di Hamas il 7 ottobre dilagano a vari livelli di gravità in Italia e nel resto del mondo.

Nella città lagunare non si hanno notizie di scritte di probabile matrice anarchica nei giorni precedenti, contro altre personalità istituzionali. In città sono già state numerose le manifestazioni pacifiste o a sostegno del popolo palestinese, riconducibili a comunità, studenti, comitati, associazioni, gruppi, sindacati e centri sociali, come l'ultima di mercoledì a Mestre organizzata tra gli altri dal centro Rivolta. Mercoledì sera circa duecento persone in corteo hanno attraversato il centro di Mestre da piazzetta Coin, quindi in via Fapanni, via San Pio X, via San Rocco fino all'arrivo in via Palazzo, dove di fronte alla sede del Municipio è stata esposta una bandiera palestinese di fronte a quella israeliana, già presente.

«Esprimo la mia solidarietà alla rettrice di Ca’ Foscari che per la terza volta in pochi giorni è stata attaccata con vergognose scritte apparse sui muri - le parole del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia -. L’ennesimo atto di chi, in sfregio alle regole di una società civile, non accetta il dibattito democratico. È inammissibile al giorno d’oggi continuare a dover fare i conti con simili azioni».