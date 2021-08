È morto Gianni Aricò, scultore delle opere di tutti

È stato uno dei più grandi scultori, architetto, artista e medaglista veneziano, nativo di Belluno. Ha realizzato molte opere tra cui la Fontana di Mestre (1986), il Monumento del Piave per i caduti della guerra, il Monumento a Cristoforo Colombo per il quinto centenario della scoperta dell’America, e quello che rappresenta la follia, nel 2005, commissionato dalla Fondazione San Servolo. È morto ieri a 80 anni, dopo una malattia.

I suoi lavori sono stati esposti a Venezia, Cortina, Bari, Oxford, Parigi, Bruxelles, Mannheim, Varsavia, Lugano, Atlanta, New York, Tokyo, Milano. La Dafne in legno d’ulivo che Gianni Aricò ha scolpito nel 2008 e il Pensatore datato 1974 sono a Palazzo Zaguri. «Gianni Aricò scolpisce come un musicista che suona», disse il filosofo e critico d'arte Dino Formaggio. «Nel monumento alla “follia” per il Museo del Manicomio nell’Isola di San Servolo a Venezia, l’artista si misura con la pazzia. Una diversità che il mondo non può accogliere nella ritualità del proprio ordine», il commento di Sergia Jessi Ferro, storica dell’arte e giornalista. Diversi i materiali di cui sono fatti i lavori: legno, vetro, gesso, marmo o il bronzo, utilizzato assieme al cristallo per i portali della facciata del teatro Goldoni nel 1979, ma anche l'oro, di cui in parte fu composto il suo "Cristo Risorto", opera di 4 metri inaugurata nel 2015 in occasione dell'Expo alla Scuola di San Giovanni Evangelista. Aricò, che aveva lo studio a Santo Stefano a Venezia, è stato un maestro per tanti ed è noto per le sue opere pubbliche. Autore di numerose opere ad argomento religioso in varie chiese, come la "Preghiera" custodita nella chiesa di Santa Maria del Giglio a Venezia, Aricò stava lavorando a una scultura per la stazione di Padova.

«A nome mio e di tutta la città, condoglianze alla famiglia di Gianni Aricò. Amava definirsi “l’ultimo medaglista della Serenissima”. Di lui tante testimonianze vive della sua arte, tra cui le porte in bronzo del Goldoni, la fontana di via Piave, il Cristo ligneo a San Marco Evangelista», ha commentato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.