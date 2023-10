Monumento ai fratelli Morosini violato: recuperate le sculture rubate 30 anni fa

Le due sculture raffiguranti “La Morte Alata”, databili al XVII Secolo, rubate nel 1992 dal monumento funebre dedicato ai fratelli Pietro e Lorenzo Morosini all’interno della chiesa di San Clemente dell’omonima isola, saranno restituite dal comandante del nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale di Napoli, Massimiliano Croce, ai legali rappresentanti della società che attualmente gestisce l’isola. La cerimonia di consegna avverrà il 3 ottobre all’interno della Chiesa dell’Isola di San Clemente.

L’attività d’indagine, coordinata dalla procura di Napoli, è iniziata da un accertamento eseguito a carico di un noto antiquario napoletano, nel corso del quale sono state individuate e successivamente sottoposte a sequestro le sculture in questione, del valore di circa 90mila euro. Il commerciante è stato denunciato per ricettazione. Altre due sculture in pietra, riconducibili allo stesso furto, erano state recuperate lo scorso anno dai carabinieri del nucleo Tpc di Firenze.