La scuola inizia con un quarto di docenti supplenti. «Pochi insegnanti e la situazione peggiora»

Il 13 settembre inizia il nuovo anno scolastico e la preoccupazione è rivolta ancora una volta ai problemi di organico. In provincia di Venezia il personale docente è stato quasi tutto nominato (l'ultima tornata giusto in tempo, ieri, 12 settembre), ma nel complesso una quota tra il 25% e il 30%, considerate le scuole di ogni ordine e grado, è costituito da supplenti. Insomma, un pezzo importante del sistema scolastico resta fortemente condizionato dal precariato, con conseguenze dirette sulla continuità e la qualità dell'insegnamento agli studenti. Il tema riguarda anche le dirigenze. Nell'ambito del sostegno, poi, si parte con diverse scoperture.

Spiega Mariano Maretto, segretario Cisl scuola Venezia: «In provincia gli sforzi dell'ufficio scolastico hanno permesso di arrivare all'obiettivo di nominare quasi tutti i docenti necessari: nella prima tornata sono stati 2.167, con cattedra o su posti disponibili, con la seconda siamo arrivati a un totale di 2.342, per una copertura complessiva del 95-97%. Purtroppo - aggiunge - corrispondono a un 25-30% di rapporti di lavoro precario. Non possiamo farci nulla, i concorsi vengono banditi secondo legge. E nei prossimi 5 anni ci aspettiamo che la situazione peggiori: la categoria è anziana, con 41-42 anni di servizio, e le nuove immissioni in ruolo non sono sufficienti neanche a coprire i pensionamenti».

Carenze nel sostegno

La criticità principale è nel sostegno, con pochi insegnanti disponibili rispetto alle esigenze delle scuole che sono in crescita. E la Cisl invita la Regione a puntare maggiormente sulla formazione per ovviare a un problema cronico: quest'anno oltre il 50 per cento del fabbisogno, infatti, sarà coperto da personale non specializzato. Anche perché, rispetto a dodici mesi fa, per il 2023-2024 il Veneziano registra un aumento del numero di studenti bisognosi d’insegnanti di sostegno: in totale 2.938 studenti (contro i 2.729 dell'anno scorso) per 1.309 insegnanti (erano 1.219 nell'anno scolastico 2022/2023). «Queste figure - spiega Maretto - mancano a causa di una cattiva programmazione fatta dalla Regione con le università interessate. Finché non s’inverte la rotta, saremo costretti a "importare" gli insegnanti di sostegno da altre regioni d’Italia, dove si riesce a formare più insegnanti». Vale anche per i docenti specializzati nella formazione primaria, che sono in numero inferiore al necessario.

Lo stesso governatore Luca Zaia, ieri, ha espresso «preoccupazione» perché «l'anno scolastico inizia con reggenze e supplenze, uno scenario che si ripete. In Veneto partiamo con 107 reggenze, ovvero posti di dirigente occupati da persone che hanno già un incarico e vanno a surrogare l'assenza di chi non c'è. L'anno scorso erano 80. Per non parlare del tema delle supplenze dei docenti, che è ancora più concreto e vicino ai ragazzi. Abbiamo scoperture con punte fino al 30%». Per Zaia, la questione sarebbe più gestibile attraverso forme di «autonomia scolastica» che permetterebbero di attribuire il personale a livello regionale.

«Il problema è sempre lo stesso, i tagli che colpiscono il welfare pubblico - riferisce invece la Cgil - cui nemmeno il governo in carica ha posto rimedio, anzi. Se non si torna ad investire, se non si paga in maniera adeguata il lavoro privato e quello pubblico, se non si pone fine alla piaga della precarietà, che colpisce anche la scuola (solo nella nostra Regione ci sono 23.000 insegnati precari, che provengono soprattutto dal Sud e che con grandi sacrifici logistici ed economici fanno funzionare i nostri istituti), se non si aumentano i dirigenti (sono 107 le reggenze in Veneto), i prossimi anni scolastici cominceranno allo stesso modo: cattedre scoperte, personale oberato da impegni impossibili da rispettare, studenti senza insegnanti e famiglie insoddisfatte».