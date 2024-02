La scuola media di Malcontenta porterà il nome di Gino Strada

La scuola secondaria di primo grado di Malcontenta sarà intitolata a Gino Strada. Via libera della giunta comunale al provvedimento per la "media" di Malcontenta che porterà il nome al fondatore di Emergency.

«Una scelta - spiega il sindaco Marco Dori - che trova tutti d'accordo, con un legame diretto con il territorio, dato che proprio a Marghera venne aperto il secondo ambulatorio di Emergency in territorio nazionale. E la scuola di Malcontenta di Mira fa parte dell'istituto comprensivo di Marghera».

«Tutto inizia - continua l’assessore all'Istruzione Albino Pesce - con una delibera del Consiglio comunale. “Mozione: intitolazione spazio o bene pubblico comunale a Gino Strada». La quinta Commissione consiliare permanente Cultura del 26.10.2023 ha espresso parere favorevole alla proposta iscritta all’ordine del giorno. Successivamente il Consiglio di istituto del comprensivo “Cesco Baseggio" ha dato parere favorevole all’intitolazione e il 9 Febbraio è arrivato in giunta il via libera definitivo. Adesso - conclude Pesce - sarà cura dell’Ufficio regionale scolastico ottenere il nulla osta dal prefetto e dal ministero dell’Interno, essendo persona deceduta da meno di 10 anni»

Gino Strada è stato fondatore assieme alla moglie Teresa Sarti dell’Ong italiana Emergency ed è venuto a mancare il 13 agosto 2021 lasciando in eredità un patrimonio umano e sociale inestimabile. Emergency ha fornito assistenza a oltre 11 milioni di pazienti nel mondo. Ha realizzato diversi ospedali altamente tecnologici, con specializzazioni di eccellenza in tutto il mondo tra cui, tre ospedali chirurgici che Emergency gestisce in Afghanistan; in Iraq ha realizzato il Centro di riabilitazione e reintegrazione sociale di Sulaimaniya; in Repubblica Centrafricana il centro pediatrico di Bangui, posto di primo soccorso che garantisce assistenza h24 , fondamentale argine al virus Ebola, in Sudan a Khartoum.