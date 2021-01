Zaia firma una nuova ordinanza: tutto gennaio scuole superiori in didattica a distanza al 100%

Una videoconferenza fiume tra Regioni e Governo. Si è tenuta ieri sera, tra le 21 e fino a mezzanotte e mezza, come confermato dal presidente del Veneto Luca Zaia nel corso del punto stampa di oggi dalla sede della protezione civile di Marghera. Un confronto da cui è emersa una preoccupazione generale: nonostante le restrizioni e le due settimane tra zona rossa e arancione, i contagi continuano a mantenere un trend costante. «Siamo in una fase di altopiano. - ha detto il governatore - Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, la curva non cresce, se lo vogliamo vedere mezzo vuoto, però, non scende».

Nuova ordinanza: in Veneto scuole superiori chiuse a gennaio

Zaia ha anche annunciato di aver firmato un'ordinanza per la chiusura delle scuole superiori, viste le previsioni di una possibile terza ondata di contagi. «Non ci sembra prudente lasciarle aperte: - ha detto - procrastiniamo la didattica a distanza al 100% fino a gennaio». Si tratta di un provvedimento che con ogni probabilità prenderanno anche altri governatori italiani: «Viste le previsioni della situazione epidemiologica, - ha aggiunto il presidente veneto - non è prudente lasciare le scuole aperte. È necessario pocrastinare l'apertura a febbraio».

«Abbiamo appreso dal Governo la volontà di modificare alcuni parametri nel calcolo dell'Rt - ha quindi aaggiunto Zaia - e io sostengo che se la scelta è scientifica e per la salute pubblica lo si faccia in maniera incontrovertibile, a livello nazionale, senza delegare misure aggiuntive alle Regioni. Noi governatori abbiamo spiegato ai ministri che non vogliamo avere delle deleghe aggiuntive».