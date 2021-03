Chiudono le scuole nel territorio dell'Ulss 4: didattica a distanza dalla seconda media in su

Nelle prossime 48 ore sono previste le chiusure dei primi plessi scolastici nei territori veneti in cui si registra un'incidenza di positivi superiore a 250 persone ogni 100mila abitanti. In base alle disposizioni regionali, tutti gli studenti dalla classe seconda media a salire del territorio dell'Ulss 4 saranno costretti alla didattica a distanza. Il provvedimento è stato annunciato oggi dalla dottoressa Francesca Russo, direttrice della prevenzione regionale.

Da Palazzo Balbi hanno deciso di procedere con chiusure chirurgiche su base distrettuale. Nello specifico, in Veneto sono 3 i distretti sanitari a superare l'incidenza che comporta la chiusura delle scuole: quello dell'Alta padovana (272), quello di Asolo (268) e quello del Veneto Orientale, con l'incidenza maggiore in tutto il Veneto: 304 ogni 100mila abitanti; il distretto dell'Ulss 4 è unico, per tanto tutti gli studenti del Veneto Orientale, dalla seconda media in su, dovranno svolgere le lezioni in modalità didattica a distanza. La misura entrerà in vigore a partire da giovedì .