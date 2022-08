Il Mite approva la seconda darsena del terminal Fusina

Il Mite, ministero della transizione ecologica, ha approvato la messa in esercizio della darsena sud del terminal di Fusina, nel porto di Venezia. A renderlo noto è l'Autorità portuale: si tratta della seconda darsena del terminal, la cui costruzione era stata completata in conformità al progetto già valutato positivamente con Via (valutazione di impatto ambientale) nel 2012 ma i cui lavori si erano conclusi dopo la scadenza dei termini di validità quinquennali della certificazione.

«Un’ottima notizia – commenta il presidente del porto, Fulvio Lino Di Blasio – perché ci consente di raddoppiare da subito le banchine, che da 2 passano a 4, sviluppando la vocazione di Fusina per il traffico ro/ro, mettendo pienamente a frutto la collocazione del terminal nella rete delle autostrade del mare e potenziando l’intermodalità mare/ferro grazie alla presenza di quattro binari ferroviari».

Non solo: la disponibilità di due ulteriori banchine nel sistema portuale «ci permette di aumentare la ricettività rispetto al traffico crocieristico, nell’ottica di un ampliamento degli approdi diffusi e di ridurre al minimo le possibili interferenze del traffico passeggeri con il traffico merci». Così «il porto risponde alle istanze delle compagnie e degli operatori del settore crocieristico che non hanno mai smesso di considerare Venezia, destinazione di richiamo mondiale, come porto hub di riferimento per il Mare Adriatico e per le crociere nel Mediterraneo».

«Quella di Fusina è anche una storia di recupero ambientale di successo – aggiunge Di Blasio – che ha visto l’Autorità impegnata nella valorizzazione e nella bonifica di un’area interessata per oltre 30 anni dalla produzione di alluminio primario: un esempio di rigenerazione e rinnovamento».