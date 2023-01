Seconda spaccata in due giorni all'Amburgheria

Per la seconda volta in due giorni i proprietari dell'Amburgheria, locale di via Terraglio a Mestre, hanno trovato una porta devastata dai ladri. È successo di nuovo, la notte scorsa, dopo la spaccata risalente alla notte di San Silvestro e scoperta ieri. L'intruso ha preso di mira una vetrata (diversa da quella del 1° gennaio) e l'ha colpita con delle pietre, lasciandola pesantemente crepata ma senza riuscire a sfondarla.

Forse si è trattato di un tentativo fallito di effrazione. Ma, come spiega anche il titolare Salvatore Galante, «potrebbe essere anche un dispetto», una rappresaglia per il clamore della denuncia pubblica fatta lunedì. In ogni caso non era l'unico obiettivo del ladro, che subito dopo avrebbe agito con le stesse modalità in un'altra attività, un salone di parrucchiera proprio di fianco all'Amburgheria. La scena è stata in parte ripresa dalle telecamere, anche se stavolta l'intruso si è mosso in un punto diverso del locale ed è stato immortalato parzialmente. Il ristoratore racconta: «È arrivato da noi e ha rotto il vetro, poi ha scavalcato e ha raggiunto il negozio a fianco. Lì è riuscito a entrare, sfondando la porta con un tombino».

Il sospetto, appunto, è che si tratti sempre della stessa persona, ma saranno le indagini delle forze dell'ordine ad appurarlo. Di certo, visti anche questi ultimissimi episodi, a Mestre ormai c'è una emergenza spaccate. Le attività colpite negli ultimi mesi sono una ventina, e le segnalazioni sono quasi all'ordine del giorno. Si rinnova l'appello, dunque, per chiedere di garantire più sicurezza sul territorio. In ogni caso Salvatore Galante e il socio Orazio Papino non si lasciano intimorire, e sono al lavoro per riuscire già da stasera a riaprire il locale al pubblico.