Luciano Conforti è il nuovo segretario regionale di Ugl Veneto

Luciano Conforti, già segretario provinciale del terziario di Venezia, è stato eletto all'unanimità segretario regionale del sindacato Ugl Veneto (Unione generale del lavoro). La votazione si è tenuta nel corso del 3° congresso del sindacato, svoltosi il 20 ottobre 2023 all'hotel Antony di Marcon, al quale hanno partecipato 70 delegati.

Presenti, tra gli altri, il vicesegretario generale Luca Malcotti, i senatori Luca De Carlo e Raffaele Speranzon, l’europarlamentare Rosanna Conte, l’onorevole Giorgia Andreuzza, i consiglieri regionali Lucas Pavanetto e Marco Dolfin, il sindaco di Marcon Matteo Romanello e Sebastiano Costalonga, assessore al commercio del Comune di Venezia. Ha presieduto Ezio Favetta, segretario nazionale Ugl ferrovieri.

Soddisfatto il neoeletto Conforti, che ha spiegato di voler «formare una squadra vincente, coinvolgendo tutti i segretari provinciali per riportare la Ugl del Veneto al posto che merita, con la presenza in tutti i tavoli istituzionali regionali e provinciali». E aggiunge: «Intendiamo, con il supporto della confederazione nazionale, condividere un progetto di rilancio di strutture e servizi per dare sempre più risposte e sostegno agli iscritti e famiglie. Inoltre, vogliamo rilanciare il grande tema della partecipazione attiva delle lavoratrici e lavoratori nelle imprese. Il dipendente-collaboratore è sicuramente fonte di crescita aziendale, ma è necessario lavorare per eliminare il precariato ed il caporalato».