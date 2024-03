Sei sgomberi della polizia locale, anche all'ex falegnameria in via Giustizia

Continua l'impegno della polizia locale di Venezia nell'ambito del progetto Oculus: nel solo mese di marzo sono stati in tutto sei gli interventi di sgombero portati a termine. Il primo si è svolto presso la villa abbandonata in via San Fermo 12 a Mestre. Insieme alla proprietà dell’immobile è stata estirpata l’erba incolta e il luogo, dove erano stati divelti due accessi, è stato messo in sicurezza. I lavori di sistemazione termineranno nei prossimi giorni.

Gli agenti sono intervenuti quindi a Mestre, in via Leopardi 19, dove la proprietà ha provveduto alla rimozione del bivacco presente nel giardino dell’edificio. A breve inizierà la gara per l’assegnazione dei lavori di riqualificazione, che cominceranno nel corso dell'estate per la creazione di uffici della Ragioneria territoriale dello Stato (Rts) di Venezia. Una successiva operazione ha riguardato l’ex officina alla Gazzera, in via Asseggiano 49, dove, congiuntamente al proprietario, è stata ripristinata l’intera recinzione dell’area, precedentemente abbattuta da soggetti che si erano introdotti abusivamente all’interno. Anche qui i lavori di chiusura degli accessi termineranno nei prossimi giorni.

Il quarto intervento si è svolto a Mestre, in via Giustizia, presso l’ex falegnameria “Rosso”: la proprietà ha proceduto alla chiusura degli accessi divelti e alla muratura di una finestra abbattuta. All'ex colonia Padova al Lido di Venezia è stata invece ripristinata la recinzione abbattuta, mentre presso l'ex Cral Montedison, in via Galvani 2, sono stati chiusi gli accessi divelti.

«Anche in questi casi - ha commentato l'assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce -, come in molte altre situazioni precedenti, la risposta della polizia locale è stata tempestiva, impedendo che i siti controllati potessero diventare luogo di ritrovo di soggetti problematici per la sicurezza urbana».