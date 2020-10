Oltre mille studenti alla selezione del concorso da vigile a Venezia

Sono arrivati da tutto lo stivale, isole comprese, i giovani dai 18 ai 32 anni non compiuti che hanno preso parte oggi 19 ottobre al primo giorno della selezione per il concorso da agente della polizia locale di Venezia. Oltre 1000 iscritti, divisi in due turni, su due giorni. Domani si replica all'hotel Laguna Palace di viale Ancona a Mestre. Lunedì si sono presentati circa metà degli iscritti per turno. Un quiz con 50 domande, 40 minuti di tempo e quesiti di cultura generale, logica, matematica, grammatica. Ma è solo il primo step. Il 6 novembre uscirà la graduatoria e chi è passato, con almeno 35 risposte corrette, deve procedere con uno scritto, un orale, e una prova fisica che verte in corsa, flessioni, trazioni alla sbarra e il salto in alto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Corsie differenziate e separate per le procedure Covid. Mascherine chirurgiche indossate, file per la misurazione della temperatura e presentazione dell'atto sostitutivo di notorietà. Poi l'attesa nella grande sala con i posti a sedere distanti un metro gli uni dagli altri. All'uscita dall'esame molti sono i dubbi sui quesiti di matematica, ma anche su quelli di diritto europeo, sulle equivalenze e i participi. Attesa per i risultati, per sapere se si procede o no e per qualcuno se ci sarà la svolta lavorativa tanto attesa.