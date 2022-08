Senso unico alternato su due ponti che collegano Jesolo e San Donà

Da lunedì 22 agosto e fino al completo ripristino delle infrastrutture, la circolazione sui due ponti del canale Bova Rosa, confine comunale fra Jesolo e San Donà di Piave, avverrà solo a senso unico alternato.

I due ponti collegano la frazione di Passarella di Sopra (San Donà di Piave) con Passarella di Sotto (Jesolo), attraverso le vie Pio X (a San Donà), poi via Tram (a Jesolo) e la parallela strada via Argine San Marco. Per questo motivo, le due amministrazioni si sono coordinate per emanare il medesimo provvedimento, aggiornandosi costantemente sulla gestione delle criticità e degli interventi.

La decisione in via precauzionale di alleggerire il carico veicolare sui due ponti, portandoli a una sola carreggiata con l’istituzione del senso unico alternato, arriva dopo una verifica da parte di professionisti incaricati e a seguito di alcune segnalazioni. L’indagine ha poi messo in luce la necessità di eseguire dei lavori di consolidamento delle travature esterne su entrambe le infrastrutture.

Per tale ragione, lungo le due strade sarà predisposta la segnaletica orizzontale e verticale che segnala il restringimento e lo rende efficace. All’ingresso dei ponti saranno posizionate delle barriere fisiche in materiale plastico mentre lungo la carreggiata saranno posti dei cordoli. Le ordinanze manterranno in vigore anche il divieto di transito ai veicoli di peso superiore ai 35 quintali, bus esclusi.