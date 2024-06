Portalettere: «Consegna pacchi non idonea dopo la gravidanza». Il tribunale le dà ragione

Il 28 maggio il Tribunale di Venezia ha riconosciuto le ragioni della lavoratrice che riteneva la consegna di pacchi e lettere inidonea al periodo dal terzo al settimo mese di rientro dalla gravidanza. Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Poste Italiane, riteneva il ricorso della portalettere infondato, spiegano Marco D’Auria segretario Slc Cgil Veneto, Mirco Ferrarese dell'ufficio vertenze Cgil e Daniele Giordano, segretario generale della Cgil di Venezia.

L'operatrice di Poste Italiane chiedeva l’interdizione dal lavoro o l’assegnazione a una diversa mansione fino al settimo mese successivo al parto, in relazione al rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici. «Secondo quanto riferito da Poste Italiane, invece, non sussisteva condizione di rischio - commentano i sindacalisti - in quanto le mansioni non prevedevano “movimentazione di carichi”, “vuotatura delle cassette di impostazione" e lo svolgimento del recapito con l’uso del veicolo. Impostazione che sembrava condivisa anche dallo Spisal».

In fase di istruttoria, tuttavia, è emerso che i dipendenti non conoscono il peso reale dei pacchi che trasportano. «Può raggiungere anche i dieci chili e le 80-100 consegne di colli e raccomandate - proseguono dalla Cgil - Poste Italiane riteneva che la consegna con l’automobile escludesse il rischio di morsi di animali (cani) e le punture di insetti che si annidano nelle cassette delle lettere, in particolare nella bella stagione. Il giudice del Lavoro ha ritenuto infondato credere che l’utilizzo esclusivo della macchina metta al riparo da questi rischi, che per lo più si corrono al momento dell’avvicinamento per la consegna a piedi. Per questo la sentenza è importante a tutela della salute delle lavoratrici nei mesi successivi alla gravidanza». Per il sindacato va garantito il diritto alla salute delle donne. «La maternità - concludono Giordano, D’Auria e Ferrarese - dovrebbe essere messa al centro non solo nel periodo di attesa, ma anche post parto quando le donne devono trovare sostegno e aiuto nel conciliare il lavoro, la cura dei bambini e la loro salute».