Senza patente, fa un incidente e poi fugge dai carabinieri: denunciato

La patente gli era stata ritirata nel 2013. Ciò nonostante, un 52enne di Chieti è riuscito a noleggiare un'auto, con la quale ha fatto un incidente fortunatamente senza danni a persone. Si è allontanato dal luogo dello schianto, a Quarto d'Altino, e, poco dopo, è tornato a recuperare la targa. Qui ha trovato i carabinieri che, quando gli hanno intimato l'alt, lo hanno visto sfrecciare via. Ne è nato un inseguimento, terminato verso Tessera, dove l'uomo è stato bloccato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e reiterazione nella guida di un veicolo con patente revocata.

Il 52enne è stato intercettato nell'ambito di una serie di controlli messi in atto dai militari della compagnia di San Donà nei giorni scorsi, durante i quali è finito nei guai anche un 34enne trevigiano dopo aver cercato di oltrepassare le casse di un supermercato di Jesolo con merce non pagata per un valore di circa 60 euro. Anche lui è stato denunciato. Nel corso del servizio i militari hanno anche sequestrato amministrativamente due auto risultate senza assicurazione e i relativi conducenti sono stati multati. Sono stati in aggiunta segnalati alla prefettura un 37enne di Meolo, con pregiudizi di polizia, trovato in possesso di 1,86 grammi di cocaina, e un 28enne indiano, residente in provincia di Treviso fermato, a San Donà, con 0,77 grammi di eroina.