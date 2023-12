Alla guida senza patente, elude l'alt della polizia locale e si dà alla fuga. È successo mercoledì sera a Jesolo: nel corso dell’attività di pattugliamento del territorio, una volante della Municipale ha intercettato lungo via Piave Nuovo un'automobile segnalata come priva di revisione dal Targa System (il sistema di controllo e lettura delle targhe). Il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato, allontanandosi in direzione di Eraclea.

Dopo un breve inseguimento, gli agenti in servizio hanno bloccato il veicolo, guidato da un 45enne della zona, proprio nel centro cittadino di Eraclea. L'automobilista aveva eluso i controlli, dandosi alla breve fuga, poiché privo di titolo di guida, sospeso nel mese di giugno per guida in stato di ebbrezza.

Terminate le procedure di rito, gli operatori hanno contestato all'uomo violazioni che comportano una sanzione amministrativa di circa 2mila euro e il fermo amministrativo del veicolo «per mancata revisione e violazione dell'obbligo di fermarsi all'alt degli agenti». Le contestazioni sono state comunicate alla prefettura di Venezia, a cui ora spetterà il compito di valutare anche la possibile revoca della licenza di guida.