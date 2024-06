Sequestrati 83 chili di tabacchi lavorati esteri nei porti di Venezia e Marghera

La guardia di finanza di Venezia e i funzionari dell'agenzia delle dogane hanno sequestrato 83 chili di tabacchi lavorati esteri presso il terminal Tiv nel porto di Marghera e la stazione marittima dello scalo di Venezia. È il frutto dei controlli rafforzati nelle scorse settimane per contrastare i traffici illeciti nelle aree portuali.

Nell'ambito dell'attività sono stati ispezionati centinaia di bagagli di passeggeri in arrivo con le navi da crociera, e ben 63 sono stati trovati in possesso, all'interno dei propri bagagli, di un quantitativo superioredi sigarette rispetto al limite previsto per legge: 800 grammi - 4 stecche - per i viaggiatori provenienti da Paesi comunitari, e 200 grammi - 1 stecca -, per quelli provenienti da Paesi extra Ue.

I risultati raggiunti «nei vari settori di controllo testimoniano l’impegno costantemente profuso nell’esercizio del ruolo di polizia economico finanziaria del corpo, in sinergia con l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli - spiegano le fiamme gialle -, da ultimo rinnovato con la stipula di un apposito protocollo d’intesa, a contrasto degli illeciti posti in essere in violazione delle vigenti norme doganali, al fine di tutelare gli interessi finanziari nazionali e dell’Unione Europea».