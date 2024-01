Sequestrati al porto 25 mini lingotti d'oro del valore di 50mila euro

Si stava imbarcando dal porto di Venezia verso la Grecia ed è stato scoperto con 25 mini lingotti d'oro non dichiarati, per un valore di quasi 50mila euro. Inoltre aveva con sé della valuta estera in contanti: franchi svizzeri per un controvalore di circa 4mila euro. A bloccare l'uomo, di nazionalità tedesca, sono stati i militari del II gruppo della guardia di finanza, in collaborazione con i funzionari della sezione marittima dell'ufficio delle dogane.

È una delle operazioni più significative eseguite nei mesi scorsi nell'ambito dei controlli sugli scali veneziani, che hanno proprio l'obiettivo di verificare la regolarità dei movimenti di merci in entrata e in uscita dal territorio di Stato. Le ispezioni di questo tipo nel corso dell'anno sono state in totale 1500 e hanno riguardato i passeggeri in arrivo e in partenza dagli aeroporti (il Marco Polo di Tessera, ma anche il Nicelli del Lido) e dalle banchine portuali di Marghera e Fusina.

In questo caso, gli operatori stavano effettuando dei controlli sui passeggeri in fase di imbarco sulla motonave Ariadne, diretta in Grecia. Si sono concentrati sull'uomo tedesco perché mostrava un certo nervosismo, e i sospetti si sono rivelati corretti: all'interno dei bagagli stava trasportando piccoli blocchi di oro puro e denaro non dichiarato, materiale che poi è stato messo sotto sequestro al termine degli accertamenti di rito.