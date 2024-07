Commercio ambulante abusivo, sequestrati borse e articoli di pelletteria

Borse e articoli di pelletteria, per un totale di 143 pezzi sequestrati, e due venditori sanzionati. Sono gli esiti di alcuni servizi congiunti della polizia locale e della guardia di finanza eseguiti nelle scorse settimane in centro storico a Venezia contro il commercio ambulante abusivo.

In particolare, gli operatori si sono concentrati sulle zone tra Calle Larga XXII Marzo, Piazza San Marco e Molo, Riva degli Schiavoni e Riva San Biasio fino a Riva Sette Martiri, nei Sestieri di San Marco e Castello, aree storicamente interessate dal fenomeno del commercio abusivo. «Attualmente non risulta esserci una massiccia presenza di venditori - si legge in una nota -, ma una sporadica presenza di soggetti di etnia africana che espone merce a terra o vende in modo itinerante prodotti quali braccialetti e cinture». Durante le verifiche, è emerso che i due venditori multati non erano regolari sul territorio nazionale. «Le operazioni di contrasto al commercio ambulante abusivo risultano produttive e permettono allo stesso tempo di tenere sotto controllo il fenomeno, dato che gli operatori riescono con efficacia ad impedire ai venditori non autorizzati di accaparrarsi turisti ed effettuare le vendite», spiega l’assessore alla sicurezza, Elisabetta Pesce. «Un'azione forte e incisiva per assicurare al cittadino la massima legalità - aggiunge l’assessore al commercio, Sebastiano Costalonga –. Un impegno continuo per far rispettare i regolamenti, contro la concorrenza sleale, che spesso fa leva sulla contraffazione».

