La guardia di finanza di Chioggia sequestra 11 mila chili di rifiuti pericolosi

Quasi 8 mila metri quadri di aree adibite alla lavorazione di scafi e imbarcazioni, 11.410 chili di rifiuti pericolosi e speciali illecitamente gestiti, 8 scarichi di acque reflue industriali realizzati senza la prevista autorizzazione. A tanto ammontano i sequestri effettuati dalla sezione operativa navale della guardia di finanza di Chioggia, nell'ambito di una serie di controlli focalizzati sui cantieri navali insistenti sulla conterminazione lagunare di Chioggia. L'attività ha portato anche alla denuncia di 8 persone.

I militari hanno controllato 15 tra cantieri e darsene, con l'utilizzo congiunto di mezzi navali e aerei. Le ispezioni sono state state anche estese alle concessioni demaniali annesse agli impianti, e al contrasto del lavoro irregolare. In questo caso, sono state esaminate le posizioni lavorative di 47 persone, due delle quali sono risultate irregolari. Le fiamme gialle hanno anche sequestrato alcuni manufatti realizzati abusivamente, in violazione della normativa edilizia.

«L'azione ispettiva posta in essere - spiegano le fiamme gialle - testimonia l’attenzione rivolta dalla guardia di finanza alla tutela dell'equilibrio ambientale della laguna, soggetta a diverse fonti di inquinamento tra cui si annoverano, specialmente, i metalli pesanti presenti negli scarti di lavorazione. Quanto fatto deriva dall’azione sinergica posta in essere con il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia al fine di preservare l’equilibrio dell’ecosistema».