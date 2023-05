Jesolo, droga sequestrata e una patente tolta per alcol

Undici dosi di cocaina sequestrate con 200 euro in contanti probabilmente ricavati dallo smercio di droga: la notte scorsa, fra sabato e domenica, sono andate avanti le attività di controllo della polizia locale di Jesolo, la località balneare più frequentata della costa veneta che si apre all'estate tenendo alta la guardia sulla sicurezza. gli agenti del Comando hanno fermato una persona nella zona di piazza Mazzini, mentre durante i controlli alla viabilità una patente è stata ritirata nella zona della rotonda dell'Iper Tosano. Un conducente veneto in questo caso è stato fermato dai vigili che lo hanno multato per guida stato ebbrezza.

Sabato scorso intanto il sindaco Christofer De Zotti insieme al vicesindaco Luca Zanotto e alla consigliera Alessandra Pasqual hanno fatto un sopralluogo in occasione dell’avvio della regolamentazione dei cinque accessi al mare che da ora e per tutti i sabati dell’estate saranno gestiti dal servizio di vigilanza sostenuto dalla città di Jesolo. «Ho voluto tenere personalmente le deleghe alla Sicurezza, a differenza di quanto accadeva in precedenza, perché il tema è di fondamentale importanza per l’immagine della città e sono convinto sia necessario avere il coraggio di mettere in campo scelte forti - commenta De Zotti -. La regolamentazione degli accessi, che la scorsa estate ha portato molti benefici e ha permesso di concludere la stagione in tranquillità, è una di queste. Ringrazio la polizia locale, con il comandante Claudio Vanin, e le altre forze dell’ordine per il consueto impegno».