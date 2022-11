Ponte di Ognissanti, i finanzieri sequestrano oltre 200mila giocattoli e prodotti vari

Un'operazione della guardia di finanza veneziana nel corso del ponte di Ognissanti ha portato al sequestro di 60mila giocattoli considerati non sicuri, più di 100mila articoli vari per violazioni al codice del consumo e altri 25mila di bigiotteria privi delle indicazioni di composizione. Le attività economiche controllate sono state 24, quattro le persone denunciate e 20 segnalate per violazioni di carattere amministrativo.

Uno degli interventi si è svolto nel centro storico di Venezia, dove i baschi verdi hanno sequestrato centinaia di giocattoli riportanti la falsa indicazione CE: a seguire le fiamme gialle hanno ricostruito la filiera di approvvigionamento arrivando ai fornitori, con sede a Padova, dove erano conservati 60mila prodotti contraffatti dello stesso tipo e altri 70mila privi dell'etichettatura. Ulteriori controlli sono stati eseguiti nei confronti di negozi di souvenir, portando al sequestro di 68mila prodotti da parte dei baschi verdi e dei militari del 1° Nucleo operativo metropolitano: anche in questo caso oggetti di vario tipo, articoli in vetro e prodotti tessili messi in vendita senza etichette.

Gli interventi sono stati estesi a tutta la provincia: anche a Mirano è stato eseguito il sequestro di centinaia di articoli non sicuri, per un valore di oltre 5mila euro, a carico di un uomo di nazionalità italiana. A erogare le sanzioni, che possono arrivare a 25mila euro, sarà la Camera di commercio. A Mestre sono finiti sono sequestro 23mila articoli di bigiotteria e souvenir, ma anche decine di prodotti elettronici e monili contraffatti. A Caorle sono stati requisiti, a carico di un uomo extracomunitario, centinaia di articoli. Altri 3mila tra Portogruaro, San Donà e Jesolo.