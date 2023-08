La Finanza sequestra 3 tonnellate di molluschi a Chioggia

L'impegno della guardia di finanza nel contrasto alla pesca abusiva è costante. Negli ultimi giorni, i militari della Sezione operativa navale di Chioggia hanno effettuato una serie di controlli, tramite l'utilizzo di mezzi navali e pattuglie automontate, individuando alcuni pescatori intenti in attività irregolari all'interno degli spazi lagunari.

Nel corso di un servizio, in particolare, i finanzieri hanno sorpreso cinque soggetti impegnati nella cernita, confezionamento e movimentazione di molluschi bivalvi, per un peso complessivo di 3.400 chili e un valore commerciale di circa 20 mila euro, privi della necessaria documentazione sanitaria di accompagnamento. Durante l'ispezione, è stato anche certificato l'utilizzo di una motobarca dismessa, utilizzata come centro di spedizione e confezionamento del prodotto ittico. I militari hanno provveduto a sequestrare tutto il pescato e sanzionare i pescatori per un totale di 12 mila euro.

«L’operato della Sezione operativa Navale di Chioggia - spiegano le fiamme gialle - ha consentito di non immettere sul mercato prodotto ittico che, in quanto privo della necessaria documentazione sanitaria, avrebbe rappresentato un potenziale pericolo per la salute dei consumatori finali».