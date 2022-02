La Finanza sequestra 70 mila prodotti con falsa etichetta "made in Italy"

Con il Carnevale in pieno svolgimento, quel carico avrebbe fruttato un ottimo guadagno. La guardia di finanza di Padova ha sequestrato oltre 70 mila souvenir a tema, riportanti falsa etichetta 'Made in Italy', destinati ai turisti che in questi giorni, in massa, stanno visitando Venezia. Il carico sarebbe dovuto partire per la laguna in tempo per i festeggiamenti, e avrebbe fruttato circa 350 mila euro.

Le fiamme gialle hanno intercettato la merce presso il Centro ingrosso Cina nella zona industriale di Padova. Un operatore stava cercando di "piazzare" 5 mila articoli con indicazione di provenienza fasulla, ma è stato sorpreso nel corso di un controllo dei militari, che una volta verificata la falsificazione degli oggetti, hanno approfondito i controlli: all'interno di un magazzino di proprietà, a pochi chilometri di distanza, l'uomo conservava l'intero carico di paccottiglia, importati direttamente dalla Cina. Per lui è scattata la denuncia per "vendita di prodotti industriali con segni mendaci".