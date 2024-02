Sequestrati quasi 300 chili di alimenti mal conservati in un ristorante

Quasi 300 chili di alimenti non conservati correttamente. È quanto ha trovato la polizia in un ristorante cinese di Marghera durante un blitz insieme alla polizia locale e al servizio igiene degli alimenti dell'Ulss 3. Tutto il cibo, complessivamente 290 chili, è stato sequestrato.

Furti, droga, maltrattamenti

Il controllo è avvenuto nell'ambito di una serie di attività che, solo nell'ultima settimana, hanno portato all'identificazione di 294 persone, 27 veicoli e nove esercizi commerciali tra Mestre e Marghera. I poliziotti hanno fermato un cittadino straniero che si era introdotto da una finestra all'interno di una pizzeria di Marghera, rubando denaro dalla cassa. Gli agenti sono riusciti a intercettare l'uomo: addosso, oltre alla refurtiva, gli hanno trovato quattro dosi di eroina e arnesi da scasso. È stato, quindi, arrestato. Nei guai anche due cittadine straniere, bloccate in stazione dei treni a Venezia, che non avevano rispettato il foglio di via. Infine, sono stati irrogati sei fogli di via ed è stato disposto un ammonimento per maltrattamenti in famiglia e violenza domestica.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday