Truffa immobiliare a Jesolo, sequestrati beni per tre milioni di euro

La guardia di finanza di Venezia ha sequestrato beni per tre milioni di euro nei confronti di un cittadino residente a Jesolo. Il sequestro arriva all'esito di una precedente indagine che aveva già portato a indagare l'uomo in quanto coinvolto in diverse vicende per reati di riciclaggio, ricettazione, truffa, bancarotta fraudolenta, che avevano interessato le province di Venezia e Treviso. Nella vicenda risultavano coinvolti anche la moglie e altre persone alle quali erano stati intestati alcuni beni.

Nello specifico, l’attività svolta dalle fiamme gialle è consistita nella ricostruzione del profilo criminale dell'uomo, insieme all'analisi del suo patrimonio. Gli investigatori avevano scoperto una grossa disparità tra i redditi dichiarati dallo jesolano e le sue disponibilità economiche, che comprendevano: conti bancari, un'azienda, denaro contante, tre orologi costosi e sei unità immobiliari inserite in un prestigioso complesso residenziale di Jesolo Lido.