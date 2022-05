Carne e pesce non tracciabili sequestrati in un ristorante

Nelle ultime settimane, i carabinieri di Chioggia hanno controllato un ristorante sul lungomare di Sottomarina, constatando come circa 15 chili di prodotti alimentari fossero conservati in modo promiscuo (carne e pesce), in contenitori privi etichettatura e di indicazioni sulla provenienza e sulla tracciabilità di filiera, e hanno contestato la relativa violazione amministrativa al proprietario dell’esercizio. Gli alimenti, del valore complessivo di 200 euro, sono stati sequestrati e ne è stato imposto lo smaltimento.

Nella giornata di ieri, poi, i carabinieri della motovedetta della compagnia clodiense hanno multato tre persone e sequestrato molluschi pr 14mila euro. I controlli, effettuati in diversi momenti della giornata, hanno permesso di constatare come gli uomini, a Chioggia, trasportassero nel primo caso 15 ceste di plastica e un sacco traforato contenenti vongole veraci per un peso complessivo di 500 chili, e nel secondo caso 14 ceste e due sacchi di vongole veraci per un peso di 450 chili circa. Il tutto sprovvisti del “documento sanitario” di accompagnamento, ovvero il Documento Di Registrazione per molluschi bivalvi vivi.

In entrambi i controlli, quindi, alla richiesta dei militari, non è stata esibita alcuna documentazione a scorta dei molluschi, come previsto dalle norme. All’atto del primo controllo è stato, inoltre, accertato che il veicolo su cui erano caricate le ceste era al suo interno sporco, ovvero non adeguato per il trasporto di prodotto alimentare destinato al consumo umano. I molluschi sono stati, quindi, sequestrati e, poiché ancora vivi, fatti rigettare nelle vicine acque lagunari per il ripristino del ciclo vitale. Le sanzioni ammontano a 5mila euro.

Un ulteriore recente controllo ad un uomo che trasportava circa 40 sacchi di vongole a bordo del proprio furgone, invece, ha permesso di salvare i molluschi e di sottoporre a sequestro il veicolo poiché, mentre il prodotto ittico era accompagnato dalla prevista documentazione di tracciabilità, il furgone era privo di assicurazione e revisione.