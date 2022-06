Sequestrati 7 milioni di euro per il fallimento di un centro commerciale

La guardia di finanza ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di beni mobili, immobili e denaro per circa 7 milioni di euro nei confronti di due aziende e otto persone coinvolte nel fallimento di una società? gia? proprietaria di un noto centro commerciale nella provincia di Venezia.

L’operazione è stata effettuata al termine di una complessa indagine, diretta dalla procura ed eseguita dal nucleo di polizia economico finanziaria di Venezia, che ha consentito di raccogliere diversi indizi a carico degli amministratori dell'impresa, che indicano possibili violazioni penali di carattere societario e tributario, e di richiedere al tribunale il fallimento della società.

«La gravita? degli elementi emersi in ordine alle ipotesi distrattive dei beni aziendali, delle false informazioni nei bilanci societari e dell’emissione/utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ha indotto la procura a richiedere al Gip una serie di misure cautelari che, però, sono state rigettate», scrive la guardia di finanza.

La procura ha poi presentato ricorso al Riesame, che ha disposto il sequestro preventivo per 6.858.891,96 euro e gli arresti domiciliari per tre persone. Quest'ultima misura cautelare non e? ancora esecutiva, vista la possibilità per gli indagati di proporre ricorso alla Corte di Cassazione.