Ha una coltivazione di marijuana in casa: denunciata una persona

Gli agenti della polizia locale hanno sequestrato ieri sera una piccola coltivazione di marijuana all'interno di un'abitazione di Jesolo, denunciando una persona all'autorità giudiziaria per spaccio di droga.

In seguito a una segnalazione, gli uomini del Comando hanno raggiunto un’abitazione del Lido, effettuando una serie di approfonditi controlli sia all’interno che all’esterno dell’edificio. Le verifiche condotte, alle quali ha partecipato anche l’unità cinofila Baskoo, hanno consentito di rivenire alcune piante di marijuana di varia altezza fino a un massimo di 1 metro.

Per la coltivazione era stato allestito un articolato ed efficiente sistema comprendente un pannello fotovoltaico che alimentava delle lampade a Led. Le stesse verifiche hanno permesso di trovare nelle pertinenze della stessa abitazione alcune buste in cellophane, contenenti la stessa sostanza. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro per i successivi accertamenti. Una persona è stata deferita all’autorità giudiziaria per spaccio di droga.

Sempre nell’ambito dell’attività di controllo del territorio e della lotta allo spaccio, la polizia locale ha effettuato delle verifiche a bordo di diversi autobus di linea. Proprio durante uno dei controlli, gli agenti hanno trovato delle buste in cellophane termosaldate, contenenti hashish, per un peso complessivo di circa 20 grammi.