Sequestrato al porto un container con 25.700 chili di rifiuti anche pericolosi

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Venezia, in collaborazione con i militari del 3° nucleo operativo del II Gruppo della guardia di finanza, hanno sequestrato al porto un container con un carico di merce dichiarata come non rifiuto e in realtà costituita da rifiuti speciali non pericolosi e da rifiuti pericolosi.

Il circuito doganale di controllo ha consentito di individuare e sottoporre a verifica il container destinato a essere esportato in Camerun. Il controllo, che risultava di particolare difficoltà a causa dell’enorme quantitativo disomogeneo dei materiali stivati, è stato effettuato in sicurezza con la partecipazione di tecnici dell'Arpav e ha permesso di accertare che il carico era costituito per la gran parte di pneumatici usati, sospensioni auto usate, una macchina, parti di ricambi legate alla sicurezza del veicolo, materiale elettrico e masserizie. I tecnici dell’Arpav hanno rilevato che la gran parte del materiale era qualificabile come “rifiuti speciali non pericolosi”. Altra parte del carico, invece, è risultata essere costituita da rifiuti pericolosi, in quanto componenti attinenti alla sicurezza del veicolo e motori di autoveicoli non bonificati.

La documentazione allegata alla dichiarazione doganale di esportazione risultava non corrispondente e non conforme alla reale natura della merce. La procura ha disposto il sequestro della merce e la successiva demolizione della parte del carico, pari a 25.700 chili, costituita da motori, componenti di carrozzeria e pneumatici (questi ultimi smaltiti dal Consorzio “Ecopneus S.c.p.a.” a titolo gratuito). I rifiuti di autodemolizione sono stati recuperati/smaltiti, sempre a titolo gratuito, da una società di autodemolizione locale.