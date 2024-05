Sorpreso in auto con cocaina e 17mila euro in contanti

Ha attirato l'attenzione effettuando una manovra azzardata, e quando gli agenti lo hanno fermato per un controllo è apparso particolarmente nervoso e agitato. I sospetti della polizia hanno trovato riscontro quando dalla tasca del suo giubbotto è spuntato un mazzo di banconote, che ha portato ad approfondire le verifiche, fino a trovare oltre 17mila euro e alcune dosi di cocaina.

Il protagonista della vicenda è un uomo che è stato denunciato nei giorni scorsi in zona Calle San Giacomo a Chioggia. Durante l'identificazione gli agenti hanno scoperto che aveva già numerosi pregiudizi di polizia per spaccio di droga. Durante la perquisizione personale e del veicolo hanno trovato quattro dosi di cocaina e complessivamente 17.250 euro suddivisi in banconote da 50. Ora l'uomo dovrà rispondere di spaccio e ricettazione. Il giudice ha disposto il sequestro dell'intera somma di denaro, risultata sproporzionata rispetto al reddito dichiarato dall’indagato e della quale lo stesso non è riuscito a giustificare la provenienza.

