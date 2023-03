Rifiuti speciali pericolosi abbandonati, sequestrata maxi discarica abusiva

La guardia costiera di Jesolo e il personale dell'Arpav hanno posto sotto sequestro una vastissima area privata, in uso a un'azienda di Cavallino Treporti, che veniva utilizzata come deposito di rifiuti speciali, anche di natura pericolosa, senza alcuna autorizzazione ambientale e senza misure di precauzione per la salvaguardia dell'ambiente.

Il blitz è scattato giovedì scorso, dopo che gli investigatori hanno raccolto sufficienti elementi da far pensare che quella discarica abusiva rappresentava un elevato rischio per il territorio sotto il profilo ambientale. Nel corso dell'operazione, i militari della guardia costiera hanno posto sotto sequestro materiale di scavo di vario tipo, vecchie traversine ferroviarie in legno, spezzoni di lastre in fibrocemento e tubi contenenti presumibilmente amianto, accatastati in maniera tale da arrecare potenzialmente danni al suolo e al sottosuolo e al corpo idrico. Gli accertamenti di polizia ambientale si sono conclusi con la denuncia dell’amministratore della ditta, al quale sono state impartite precise prescrizioni per consentire l’avvio, a suo carico, delle procedure per il ripristino dello stato dei luoghi.