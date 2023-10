Sequestrata una discarica abusiva con 7mila metri cubi di rifiuti anche pericolosi

La guardia costiera di Jesolo ha sequestrato una vasta area privata in uso a una ditta, dopo aver trovato ingenti quantitativi di rifiuti speciali, di natura anche pericolosa, abbandonati e depositati senza che fossero adottate le misure e precauzioni prescritte a salvaguardia dell’ambiente.

La misura, eseguita dagli uomini del nucleo operativo di polizia ambientale, si è resa necessaria al fine di interrompere un’attività illecita di gestione di rifiuti speciali che presentava un elevatissimo rischio per il territorio. Nel corso dell’operazione, i militari hanno posto sotto sequestro un serbatoio di gasolio non autorizzato, un’unità abitativa in disuso, un capannone di circa 300 metri quadri adibito a magazzino e in totale stato di degrado e abbandono, rottami di ferro e acciaio, rifiuti plastici, scarti di corteccia e legno, veicoli fuori uso, bombole di gas, pneumatici, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche accatastati in maniera tale da arrecare un potenziale pregiudizio al suolo e al sottosuolo. Un totale di 7mila metri cubi di rifiuti. Gli accertamenti si sono conclusi con la denuncia del responsabile. All'uomo verranno impartite, previo sopralluogo tecnico del personale specializzato di Arpav, precise prescrizioni per consentire l’avvio delle procedure di ripristino dello stato dei luoghi.

