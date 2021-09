Discarica abusiva pericolosa per la salute, rifiuti stoccati senza regole: sequestrata l'area

Un terreno grande come un campo da calcio utilizzato come discarica per rifiuti pericolosi. Nei giorni scorsi il reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Venezia ha sottoposto a sequestro l'area demaniale e agricola, di 3.200 metri quadrati destinata a un'attività abusiva di autodemolizione, nei pressi del canale di Valle a Chioggia. La segnalazione dell’abbandono incontrollato di rifiuti è avvenuta da parte dell’elicottero della sezione serea di Venezia il cui equipaggio, notando la grossa quantità di rifiuti e la loro gestione apparentemente non conforme sulla riva del canale, ha attivato il comando della sezione operativa navale della guardia di finanza di Chioggia.

Le indagini hanno permesso di scoprire, a seguito di un sopralluogo, che all’interno del terreno veniva svolta un’attività di gestione abusiva di veicoli fuori uso e vi era la presenza di una grossa quantità di rifiuti speciali pericolosi. L’area, nella disponibilità di una ditta individuale, autorizzata solo per l’attività di soccorso stradale, è stata quindi sottoposta a sequestro. I rifiuti stoccati in difetto di ogni regola risultano potenzialmente inquinanti per il sottosuolo e per i corsi d’acqua a servizio dell’irrigazione dei terreni agricoli adiacenti, con gravi danni per l’ambiente e la salute pubblica.

I finanzieri hanno sequestrato l'area, 500 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e manufatti edificati in assenza di permesso a costruire per una superficie complessiva di 560 metri quadri. È scattata una denuncia per violazioni nello svolgimento di attività abusiva di gestione di veicoli fuori uso, violazione delle prescrizioni e degli obblighi relativi al trattamento degli stessi e per aver eseguito in assenza di permesso di costruire lavori di cementificazione e manufatti.