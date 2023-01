"Puntato" dal cane antidroga, aveva con sé hashish e 9 dosi di cocaina

Primo sequestro di droga del 2023 a Jesolo. Lunedì 23 gennaio, verso le 21, una pattuglia della polizia locale, con il supporto dell’unità cinofila Baskoo, ha fermato e identificato un uomo che alla vista degli agenti si era allontanato con fare circospetto. Risultato positivo al controllo dell’unità cinofila, un 33enne straniero, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe estratto dalla tasca del giubbotto un pezzo di sostanza resinosa, del peso di oltre 50 grammi, che ai successivi controlli è risultata essere hashish. L'uomo avrebbe anche consegnato 9 dosi di cocaina, pronte per essere smerciate. Al termine delle formalità di rito, è stato denunciato per spaccio di droga.

«I controlli del territorio e la lotta allo spaccio non vanno mai in vacanza. - ha dichiarato il sindaco, Christofer De Zotti - Proprio in questi mesi la polizia locale ha visto l’ingresso di nuovi agenti e prossimamente anche di una seconda unità cinofila, senza contare l’avvio dei lavori per il nuovo nucleo di sicurezza urbana. Questa riorganizzazione e l’ampliamento dell’organico - ha concluso - permetterà al corpo di essere ancora più efficiente ed efficace, garantendo a tutti gli jesolani e ai tanti ospiti che la visitano, una città più bella, più sicura e più accogliente».