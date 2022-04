La guardia di finanza sequestra 60 tir pronti per essere esportati

Un traffico anomalo di tir in partenza dal porto commerciale di Marghera ha insospettito i militari della guardia di finanza, che hanno deciso di indagare e così hanno scoperto un traffico illegale di automezzi. Al termine dell'operazione ne sono stati sequestrati 60: camion vecchi ed inquinanti, che non rispettavano i regolamenti europei in materia di sicurezza stradale ed ambientale, e che stavano per essere esportati illegalmente verso l'Africa per la vendita in paesi in cui possono continuare a essere utilizzati. Un'attività che viene definita dumping ambientale, ovvero il sistema per fare profitto illecito approfittando dei bassi standard dei paesi più poveri, contribuendo così all’inquinamento atmosferico.

In base a quanto accertato dai finanzieri del 2° gruppo provinciale, i proprietari dei tir, anziché sostenere le costose spese di adeguamento dei mezzi, li avevano affidati ad un'agenzia piemontese di pratiche auto, la quale rilasciava certificati falsi per l'esportazione dei veicoli destinati alla vendita all'estero. Le indagini hanno permesso di appurare che i requisiti necessari per l’esportazione sarebbero stati attestati falsamente dall'agenzia piemontese, che "forzava" il sistema del Pubblico registro automobilistico facendo figurare una procedura di emergenza che permetteva di stampare i certificati. I documenti venivano poi apposti sui libretti di circolazione degli automezzi che dovevano essere presentati in Dogana. Le persone coinvolte sono accusate di frode.