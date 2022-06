Nove chili di fossili in valigia: sequestro e multa per un passeggero

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane in servizio all’eroporto Marco Polo di Tessera hanno sequestrato circa nove chili di fossili originari dell’area dello Yorkshire all’interno di un bagaglio cosiddetto “disguidato”.

I fossili, che rientrano tra le categorie di merce classificate come “beni culturali” disciplinate dal Regolamento Europeo, sono stati trovati durante un controllo su una valigia arrivata allo scalo veneziano, con un volo successivo rispetto a quello del proprietario, un passeggero italiano di rientro dall’Inghilterra, e non erano scortati dalla prevista documentazione. La normativa prevede, infatti, che la possibilità di importare questa tipologia merce, qualora non vietata in assoluto, sia soggetta a licenza di importazione o consentita previa presentazione di una dichiarazione dell’importatore.La sanzione può arrivare fino a 50mila euro. Oltre alla multa, si è provveduto al sequestro amministrativo della merce.