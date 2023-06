17enne fermato con un etto di hashish: la droga forse recapitata per posta

Nella giornata di ieri la polizia locale di San Donà ha fermato un 17enne trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di circa un etto e di due involucri già confezionati dello stesso stupefacente pronti per la cessione.

Gli agenti hanno deciso di controllare la golena del Piave allertati da una segnalazione che individuava in una precisa area dal lato di Via Lungopiave Superiore un luogo in cui giovanissimi si incontrano per acquistare e consumare droga. Sono in corso accertamenti per verificare il canale di rifornimento della sostanza sequestrata, che presentava un confezionamento industriale tale da pensare che potesse essere stata acquistata a mezzo posta e recapitata direttamente da un corriere.