Sequestrati 6mila articoli sportivi e maglie da calcio contraffatti

Il a guardia di finanza di Venezia ha sequestrato 6mila articoli sportivi con marchio contraffatto, riferibili a squadre di calcio nazionali e di noti club italiani ed esteri.

L’operazione è nata da un controllo eseguito dai finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Venezia in un negozio che esponeva per la vendita alcune centinaia di prodotti di vestiario sportivo con etichette del produttore riportanti la dicitura “Non conforme all’originale”. Tramite l’esame della documentazione di acquisto di tali articoli e l’utilizzo delle banche dati i militari sono risaliti alla società importatrice dei capi di abbigliamento e alla ditta distributrice, entrambe operanti in provincia di Venezia, ove sono stati effettuati successivi accessi volti a verificare la presenza di merce analoga a quella oggetto del primo intervento.



I controlli presso i magazzini delle 2 aziende hanno permesso di rivenire ulteriori 5.700 prodotti - tra magliette e accessori - alcuni dei quali con il logo “F.I.G.C.”, che sono stati sottoposti a sequestro per contraffazione, poi confermata dai pareri forniti dai periti delle squadre di calcio interessate. Al termine dell’operazione, 4 persone sono state denunciate.