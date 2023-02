Guardia di finanza sequestra oltre 110 mila maschere e accessori di Carnevale

Stretta della guardia di finanza di Venezia in occasione del Carnevale. In una settimana di controlli in laguna e terraferma, che hanno visto alternarsi oltre 80 pattuglie, i militari delle fiamme gialle hanno sequestrato 110 mila maschere e accessori privi delle informazioni indispensabili per il consumatore: presenza di sostanze nocive e/o pericolose, eventuali precauzione d'uso, composizioni e materiali costitutivi del prodotto, oltre all'indicazione del produttore.

Gli articoli erano venduti in negozi o da ambulanti situati in posizioni strategiche, e per questo appetibili dalle decine di migliaia di turisti che ogni giorno affollano calli e campi nel periodo di Carnevale. Al termine delle formalità di rito, i "baschi verdi" hanno segnalato 9 persone alle autorità competenti. Parte della merce, nello specifico maschere di carnevale simili a quelle che si rifanno alla storia dell’arte veneziana, riportavano la falsa indicazione "made in Italy", pur essendo importati dall’Albania.

«È bene precisare - spiegano dalla guardia di finanza - che l’assenza dei requisiti di conformità sui prodotti commercializzati incide, tra l’altro, anche sui relativi costi di vendita, rendendoli più competitivi di quelli "regolari", oltre che potenzialmente dannosi per i consumatori».