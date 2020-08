Controllati 40 venditori abusivi a Bibione, sequestrate borse e bigiotteria varia

Prosegue il contrasto al commercio abusivo a Bibione. Nei giorni scorsi, nella fattispecie, è stato portato a termine un servizio interforze disposto dalla Questura di Venezia al quale hanno partecipato gli agenti della polizia locale di San Michele al Tagliamento, coordinati dal comandante William Cremasco, che assieme ai carabinieri hanno controllato le vie d'accesso alla località balneare.

Controlli e sequestri

Durante il servizio sono state controllate diverse auto e 2 autobus di linea e una quarantina venditori abusivi in arenile. Sono stai effettuati 24 sequestri per un totale di 480 pezzi tra borse, teli mare, bigiotteria, kit per tatuaggi e treccine. È stato inoltre sanzionato un cittadino romeno che effettuava accattonaggio nella zona del mercato settimanale con il sequestro del denaro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Mi preme ancora una volta sottolineare l’ottimo coordinamento tra la nostra polizia locale con le altre forze dell’ordine operative sul territorio con le quali si è da sempre instaurato e mantenuto un ottimo rapporto di collaborazione e che continua a dare benefici ad un territorio vasto come il nostro e soprattutto ad altissima vocazione turistica. - ha commentato il sindaco Pasqualino Codognotto - Sulla spiaggia di Bibione vengono effettuati servizi di sette ore al giorno e soprattutto nei fine settimana il personale viene altresì impegnato nelle attività di viabilità essendo la nostra una località turistica molto frequentata e ai confini di due importanti regioni, Veneto e Friuli Venezia Giulia».