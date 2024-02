Molluschi senza documentazione: sequestro e multa di 1500 euro

Ancora pesca abusiva a Chioggia. L'ultimo sequestro risale al 5 febbraio, quando i carabinieri hanno controllato un centro di depurazione e spedizione molluschi del posto. All'interno della struttura, nel corso delle ispezioni, hanno trovato 1.500 chili tra vongole di mare e ostriche, suddivisi in sacchi, privi di documentazione di tracciabilità.

Il titolare dell'attività commerciale è stato multato per 1500 euro. Il prodotto ittico, che secondo i carabinieri aveva un valore commerciale di circa 8.200 euro, è stato invece sequestrato e smaltito presso un apposito stabilimento. Le operazioni di questo tipo sono svolte con regolarità dalle forze dell'ordine con l'obiettivo di gantire il commercio regolare e tutelare l'ambiente marino e lagunare. La preoccupazione in questo periodo è soprattutto per le vongole, la cui presenza nelle acque venete è già gravemente compromessa dall'azione devastatrice del granchio blu.