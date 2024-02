Stretta dei controlli per il Carnevale: la Finanza sequestra 182mila prodotti pericolosi

La guardia di finanza di Venezia, in occasione del Carnevale, ha intensificato i controlli a contrasto dell'abusivismo commerciale in tutto il territorio metropolitano e sequestrato 182mila articoli di vario genere, tra i quali maschere e costumi, potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

In particolare, i baschi verdi della compagnia di pronto impiego hanno controllato un'attività commerciale di Mira, gestita da un commerciante cinese, all'interno della quale hanno trovato, esposti per la vendita, numerosi prodotti privi delle indicazioni in merito al luogo di produzione e al contenuto di materiali o sostanze dannose. La merce è stata quindi sottoposta a sequestro amministrativo, e il legale dell'impresa segnalato alla camera di commercio per l'applicazione delle sanzioni del caso.

«Il contrasto dei fenomeni commerciali illeciti - spiegano le fiamme gialle - rappresenta una delle priorità della guardia di finanza, particolarmente attiva contro ogni forma di concorrenza sleale, per fornire una risposta pronta e tangibile alle richieste degli imprenditori che operano nel rispetto delle regole nonché a tutela dei consumatori».