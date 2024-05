21 tonnellate di reti per l'agricoltura sequestrate al porto di Venezia

Le ispezioni ai carichi in transito al porto di Venezia hanno portato al sequestro di 22 palette di reti per l'agricoltura, per un peso di 21 tonnellate. A eseguire i controlli sono stati i funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con i militari del II Gruppo della guardia di finanza, che si sono concentrati sul contenuto di un semirimorchio proveniente dalla Grecia.

Le reti per l’agricoltura trasportate, stando alle verifiche degli addetti, erano prive delle etichettature obbligatorie con l'indicazione del produttore e del luogo di produzione della merce, in violazione al codice del consumo che disciplina l’immissione di prodotti non sicuri. Di conseguenza tutti i colli sono stati sottoposti a sequestro cautelare.

Succesivamente la Camera di commercio ha disposto il dissequestro, autorizzando l’operazione di regolarizzazione sotto vigilanza doganale ed il successivo rilascio della merce al trasportatore. Alla ditta italiana acquirente è stata comminata la sanzione prevista per questo tipo di violazioni, che può andare da 1.500 a 30mila euro.