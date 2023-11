Scoperta maxi discarica abusiva, denunciato titolare di un'azienda agricola

Era diventata un deposito incontrollato di rifiuti, pericolosi e non. I militari della guardia costiera di Jesolo nei giorni scorsi hanno sequestrato un'area di 10mila metri quadri di proprietà di un'azienda agricola di Cavallino Treporti.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

All'esito degli accertamenti sarebbero emerse «rilevanti violazioni della normativa ambientale, soprattutto consistenti nell'abbandono di un ingente quantitativo di rifiuti, depositati e stoccati in maniera non conforme su un'area priva di qualsiasi autorizzazione e senza l'adozione di alcuna precauzione ambientale», si legge in una nota della capitaneria di porto di Jesolo. L'area e i vari materiali sono stati sottoposti a sequestro «al fine di interrompere un'attività presumibilmente illecita di gestione di rifiuti speciali che presenterebbe un elevatissimo rischio per il territorio, arrecando un importante pregiudizio per il suolo, il sottosuolo e il corpo idrico». L'amministratore dell'azienda agricola è stato denunciato e gli sono state impartite precise prescrizioni per consentire l'avvio delle procedure volte al ripristino dello stato dei luoghi, e, da parte del servizio veterinario dell'Ulss4, al fine di sanare le accertate violazioni igienico sanitarie.