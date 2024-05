Sequestrati 5.400 chili di semina di vongole

Era stata immessa in commercio illecitamente. La guardia di finanza di Chioggia e Porto Levante ha sequestrato 5.400 chili di semina di vongola “Tapes Philippinarum” del valore commerciale di 100mila euro.

Sono state comminate sanzioni per un importo pari a 14mila euro, con la contestuale reimmissione del prodotto sequestrato in aree idonee al proseguimento del ciclo vitale. Le piccole vongole, risorsa indispensabile per alimentare tutta la filiera fino alle tavole dei consumatori, possono essere allevate entro specifiche aree lagunari, dette aree “nursery”, individuate dalla normativa regionale, concesse e gestite dalle singole imprese di pesca secondo stringenti criteri operativi e di sostenibilità. «L’attenzione delle fiamme gialle del Veneto, volta al monitoraggio delle zone di ripopolamento gestite dalla Regione e destinate alla raccolta controllata degli allevamenti di pesca - spiega la guardia di finanza in una nota -, è finalizzata alla tutela della salute pubblica e della libera concorrenza nell’ambito della pesca legale, in un settore economico già gravemente compromesso dalla devastante presenza del granchio blu in laguna».

