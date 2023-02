Vendeva sigarette senza autorizzazione, bar sanzionato

Vendeva sigarette senza alcuna autorizzazione. I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno scoperto - e sanzionato - il titolare di un bar della provincia di Venezia che metteva in vendita tabacchi in modo abusivo, senza cioè rispettare le normative in vigore.

Durante l'ispezione sono stati sequestrati tabacchi lavorati per 17 chili, e nei confronti dell'esercente, oltre a una multa che va dai 5 ai 10mila euro, scatterà la sanzione accessoria di chiusura dell'attività per un periodo di almeno cinque giorni.