Sequestrati oltre 140 chili di tabacco da masticare di contrabbando

Oltre 140 chili di tabacco da masticare di contrabbando. È quanto hanno sequestrato i bachi verdi della compagnia pronto impiego di Venezia nel corso di un'operazione eseguita nei giorni scorsi tra Venezia, Padova e Udine. Due le persone denunciate, entrambe di origine pakistana.

Tutto è partito da una serie di controlli su Mestre e nel Padovano, dove sono stati individuati tre esercizi commerciali, specializzati nella vendita di generi alimentari, tutti gestiti dallo stesso titolare. Qui sono stati sequestrati circa 34 chili di tabacchi lavorati esteri, in particolare tabacco da masticare, molto consumato nelle zone del Bangladesh e in Pakistan e, dunque, principalmente commercializzato tra connazionali. A seguito del primo sequestro, i finanzieri hanno ricostruito la filiera di approvvigionamento della merce individuando un altro negozio, questa volta specializzato nella vendita di articoli di telefonia e informatica e situato nel comune di Udine, al cui interno venivano commercializzati sempre tabacchi lavorati esteri di contrabbando. La merce era distribuita in un’ampia area del nord est Italia tra cui, appunto, la città di Venezia e la provincia di Padova. Qui i sequestri di tabacchi sono stati pari a 114 chili. Anche in questo caso, il titolare è stato denunciato, con la relativa segnalazione all'ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la quantificazione dei tributi evasi e la valutazione in merito alla possibile applicazione della sanzione accessoria della temporanea chiusura degli esercizi.

