Sequestrati fabbricato e terreno di Romeo Hudorovic a Cavallino Treporti

I carabinieri del Norm di Mestre hanno sequestrato in via definitiva un fabbricato e un terreno di proprietà di Romeo Hudorovic nel territorio di Cavallino Treporti. La misura, emessa dal tribunale di Venezia, segue le indagini scattate nell'aprile del 2020, quando l'uomo, 46enne componente di famiglie e bande criminali Rom dedite a rapine, furti ed estorsioni, era stato trovato con altri tre uomini in possesso di esplosivo, mentre attraversavano a piedi la tangenziale di Mestre.

L'ordigno, artigianale e con una capacità di fuoco giudicata «impressionante» dai militari dell'Arma, aveva fatto scattare le indagini del caso su patrimonio e movimenti dell'uomo. I carabinieri hanno così scoperto che Hudorovic è titolare "fiittizio" di numerosi beni immobili, intestati a parenti o amici stretti, ma comunque riferibili e gestiti in prima persona da lui. In particolare, hanno sequestrato un fabbricato e un terreno a Cavallino Treporti, a pochi passi dal lungomare, dove sospettavano ci fosse in corso una speculazione edilizia.